Полицейский из Курска спас из огня парализованного соседа

Курск, 13 апреля. Возгорание в одной из квартир города Курска могло стать следствием курения в постели. К счастью, рядом оказался смелый сотрудник полиции.

О пожаре в доме на улице Энтузиастов стало известно 12 апреля, в 17:21. В это время в ЦУКС поступило первое сообщение о возгорании. Во власти огня оказалась трехкомнатная квартира на первом этаже.

До прибытия спасательных служб 34-летний сотрудник полиции, который живет этажом выше, увидел сильное задымление. Он знал, что в пылающей квартире проживает парализованный мужчина. Полицейский выбежал на улицу и смог забраться в горящую квартиру. Там он обнаружил 66-летнего жителя и услышал его крик. Полицейский выкинул в окно дымящуюся подушку и проветрил помещение. После приезда спасателей мужчину вынесли из помещения. По предварительным данным, причиной пожара стала непотушенная сигарета.

Ранее озвучили возможную причину сильного пожара на Невской мануфактуре. Начальник пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Андрей Литовка сообщил, что позднее обращение в пожарные службы повлекло быстрое распространение огня.