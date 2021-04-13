Минпромторг хочет ввести субсидии за установку российской электроники в автопроме

Москва, 13 апреля. Автоконцерны могут начать получать субсидии в качестве господдержки за установку электронных компонентов в машины. Соответствующую инициативу разработал Минпромторг РФ.

Как уточняет "Коммерсантъ", для получения субсидии автоконцерны должны в течение пяти лечь достичь доли российской электроники в конечной продукции не менее 70% и 90% при оказании услуг потребителям. Также субсидии предусмотрены и для производителей электроники, если они дают обязательства по количеству вновь создаваемых или модернизируемых высокотехнологичных рабочих мест, интеллектуальной деятельности и экспорта.

Под электронными компонентами Минпромторг имеет в виду электронные блоки активной и пассивной безопасности, управления двигателем, коробкой передач, приводом, тормозной системой, системами ADAS и помощи водителю, а также иную телематику, в том числе модули ГЛОНАСС. Поддержка внедрения отечественной электроники в выпускаемые автомобили будет обеспечена за счет компенсации до 50% затрат на закупку и внедрение российских разработок, считают в Минпромторге. Кроме того, предлагается компенсация до 90% затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы при создании модулей и электронной компонентной базы.

Как отметили в министерстве, автоконцерны получат основную выгоду от роста локализации, за счет чего компенсация утильсбора увеличится. Ранее автопроизводители обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой о пересмотре корректировки утильсбора.