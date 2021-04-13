Петр Мамонов рассказал, как едва не опоздал на самолет из-за наркотиков

Москва, 13 апреля. Музыкант и актер Петр Мамонов, известный по группе «Звуки Му», рассказал о неприятном инциденте, который произошел с ним из-за приема наркотиков.

В 1988 году Мамонов вместе со своим коллективом отправился на гастроли в Европу. Группа выступила в Венгрии и в нескольких городах Италии. В тот период артист принимал запрещенные вещества, и пагубная зависимость музыканта чуть не обернулась серьезной неприятностью для него и его коллег — они едва не опоздали на самолет.

«Мы были в Риме, я пошел в парк, там столько много кустов... А я под кайфом, меня прикололо, что я итальянец, ползу по этим кустам, а мне кричат: «Петя, Петя, улетать!» Я часа два ползал по этому парку. Они чуть сердечный приступ не схватили», — рассказал актер в эфире YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».

Сейчас 69-летний Мамонов вспоминает о прежнем образе жизни с ненавистью. По мнению музыканта, употребление наркотиков оборачивается для человека пленом, из которого невозможно выбраться. Борьба с этим «ужасным миром» разрушает личность, добавил артист.

Кроме этого Мамонов обсудил с Собчак феминизм, семейные ценности, алкоголизм, шоу-бизнес и политику, сообщает «Культуромания».

Петр Мамонов ранее рассказал, как пережил клиническую смерть. Музыканту проткнули легкое, и он потерял много крови, но врачам удалось его спасти.