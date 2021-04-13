Французский специалист по фейкам поймал Париж на лжи о кибератаке «русских хакеров»

На прошлой неделе сайт Национального центра дистанционного образования Франции (Cned) — подведомственного учреждения Министерства народного образования — работал с перебоями. Париж сразу же заявил о кибератаках, а 12 апреля выразил подозрения в причастности к этому России и Китая.

ФАН разбирался с экспертами, с какой целью власти Пятой республики в очередной раз вспоминают о знаменитых «русских хакерах».

«Русофобский прием СМИ»

6 апреля французские СМИ сообщили, что работа сайтов ENT («Цифровые рабочие пространства») и Cned (Национальный центр дистанционного образования), используемых для онлайн-обучения школьников, была в массовом порядке нарушена в нескольких регионах страны. Представители Cned заявили о «преднамеренных действиях со злым умыслом», а министр образования Франции Жан-Мишель Бланкер упомянул «очень сильную компьютерную атаку из-за границы», не уточнив подробностей о ее происхождении. Днем позднее прокуратура Парижа объявила о начале расследования.

12 апреля французские спецслужбы поделились первыми итогами расследования. По информации, появившейся в СМИ, произошедшие кибератаки были совершены с территории РФ и КНР. Однако следователи сразу пояснили, что география кибератак пока не означает, что преступники являются гражданами России или Китая, — дело будет продолжаться.

Специалист по фейкам, французский политолог Дмитрий де Кошко обратил внимание на то, как местные СМИ подают эту информацию читателям.

«К сожалению, мы наблюдаем журналистскую хитрость, — отметил собеседник ФАН. — В заголовках действительно говорится — подозреваются китайцы и русские. В первом абзаце эта информация подтверждается. Только потом говорится, что промежуточные итоги расследования пока не означают причастность граждан России и Китая. К сожалению, это русофобский прием СМИ, который сейчас у нас распространен».

«Французы смеются»

Действия хакеров совпали по времени с переходом французских школ на дистанционное обучение в связи с введением третьего с начала эпидемии COVID-19 карантина. Напомним, что он начался 3 апреля. В некоторых регионах страны пользователи испытывали проблемы с подключением, что стало причиной критики французского министра образования за недостаточную подготовку к дистанционному обучению.

Тем не менее, не все французы доверяют заявлениям о компьютерных атаках. Версия Жана-Мишель Бланкера вызвала насмешки у ассоциаций родителей, профсоюзов учителей и специалистов по компьютерной безопасности, которые единодушно опровергали эту гипотезу.

Французские пользователи Сети также были удивлены сообщениям об атаках на систему онлайн-обучения с российских и китайских компьютеров.

«Франция обвиняет кого угодно в отсутствии способности действовать, — пишет пользователь Philippe Fontaine. — Мы якобы большая страна, под защитой ЕС ... Я смеюсь и смеюсь».

Другой комментатор также не верит в совершенные кибератаки из-за рубежа.

«Ах, кибератака, идущая из-за границы, — признаюсь, мне потребовалось время, чтобы перестать смеяться, — отметил Mumu MAutret. — Они достигли такого уровня мифа, что даже не осознают этого больше».

А пользователь Jules Loulou подчеркнул некомпетентность самого французского министра образования.

«Следующая цель китайцев и русских — локальная сеть почты», — в свою очередь, иронизирует пользователь Sebastien Gonzalez.

Дмитрий де Кошко объяснил, с чем мог быть связан сбой в системе французского онлайн-обучения.

«Как вы знаете, школы закрыты из-за локдауна, — отметил политолог. — Поэтому ученики начального и среднего образования должны были подключиться к системе, которая называется «Школа на расстоянии». Дело в том, что люди не очень хорошо поняли, как она функционирует, и серверов было недостаточно. Было рассчитано так, чтобы ученики подключались, загружали материал и работали уже не в Сети. А они поняли, что должны работать так же, как в школе, по тому же расписанию — они все остались подключены».

По мнению де Кошко, причина сбоев — перегрузка системы. Он сомневается в «нападениях» из-за рубежа, объявленных министром образования Франции.

«Подумать, что какие-то российские или китайские «шпионы» будут пытаться смотреть, что происходит во французском дистанционном образовании, — это просто смешно, — подчеркнул журналист. — Большинство французов, конечно, смеются над этим. Это просто абсурд».

«Очередные пиар-штучки»

Известный российский политолог Алексей Мартынов также не видит никакой логики в осуществлении кибератак на французскую систему дистанционного обучения.

«Возникает простой вопрос: а зачем? — удивляется политолог. — Зачем нам взламывать какую-то систему дистанционного образования Франции? Чтобы французы стали еще глупее?»

Алексей Мартынов подчеркнул, что решения российских властей в период пандемии коронавируса оказались гораздо грамотнее, чем в странах Западной Европы, где до сих пор действуют жесткие ограничения. По мнению эксперта, французские власти всеми силами пытаются отвлечь своих граждан от насущных проблем.

«Они, конечно, придумывают очередные пиар-штучки для того, чтобы продолжать дурить собственное население, пытаясь перебить справедливые вопросы французских граждан, когда кончится этот ад с локдаунами, дистанционным обучением, закрытыми ресторанами, театрами и кафе», — заключил политолог.

Ранее Дмитрий де Кошко назвал ФАН главные стереотипы и фейки, которые последние месяцы фигурируют во французских СМИ, и провел сеанс их разоблачения. Самая распространенная группа фейков, по оценкам политолога из Франции, касается российской вакцины.