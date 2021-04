Всего через 10 лет ВВС Украины превратятся в чисто символическую структуру

Через десяток лет ВВС Украины в плане боевого потенциала будут представлять собой в лучшем случае чисто символическую структуру. В худшем — они просто исчезнут. Попытка Киева заменить свои военные самолеты беспилотниками возможна, но критическую угрозу для ВС РФ это не создаст.

К таким выводам пришел обозреватель ФАН, проанализировавший публикацию в Forbes, посвященную перспективам украинских ВВС.

Три тезиса от Экса

Американские военные эксперты в который раз внезапно вспомнили, что самолеты не молодеют. Как сказал бы покойный Черномырдин: «Отродясь такого не бывало, и опять то же самое!..»

8 апреля редактор по вопросам обороны американского консервативного журнала The National Interest Дэвид Экс опубликовал в Forbes довольно любопытную заметку под названием «Ukraine’s Fighter Jets Are Near The End Of The Line—It Should Turn To Drones And Missiles Instead» («Украинские истребители близки к исчерпанию потенциала — взамен Киеву пора перейти на беспилотники и ракеты»).

Кратко ее содержание можно свести к следующим тезисам:

1. Повітряні сили Збройних сил України на данный момент являются «самыми критикуемыми ВВС в мире». Почему? Потому что, получив в наследство от СССР колоссальную группировку современной военной авиации — порядка 1100 самолетов (в 1992 году по количественному показателю ВВС Украины уступали лишь ВВС США, России и Китая), — Киев немедленно принялся это наследство продавать и утилизировать, либо безбожно экономить на его содержании.

Итог оказался закономерным:

«К 2021 году у Украины осталось 125 единиц фронтовой авиации. Всем этим самолетам и вертолетам больше 30 лет. Многим из них даже больше 40, а некоторым — больше 50», — констатирует Экс.

Проще говоря, все эти борта в силу износа уже откровенно дышат на ладан.

2. Старший научный сотрудник американского аналитического центра Atlantic Council Стивен Бланк рекомендует Вашингтону, в целях наращивания давления на Москву через усиление военного потенциала Киева, немедленно начать передачу украинским ВВС более сотни выведенных в резерв и законсервированных б/у истребителей F-15, палубных самолетов дальнего радиолокационного обнаружения E-2 и самолетов-заправщиков KC-135R.

Экс считает проект Бланка мало того, что не осуществимым (у Украины нет денег для содержания такой армады, нет соответствующей наземной инфраструктуры для использования западных машин, нет обученного летного и технического персонала), но и заведомо бесполезным в военном отношении.

Даже перевооруженная американскими б/у самолетами, украинская воздушная группировка «не продержится долго в полномасштабной войне с Россией», признает эксперт из США.

Единственное, что, по мнению Экса, может реально помочь украинским ВВС, это их… фактическое упразднение. Вместо боевых самолетов редактор по вопросам обороны The National Interest призывает Киев делать ставку на разведывательно-ударные беспилотники и дроны-камикадзе.

Во-первых, они дешевле боевых самолетов, и украинский бюджет их, что называется, «потянет». Во-вторых, Экс цитирует мнение независимого эксперта в области авиации Тома Купера:

«В последние два года Ливия, Сирия, а затем Азербайджан ясно продемонстрировали, что русские просто не могут серьезно противостоять такой угрозе».

Деградация необратима

Что можно сказать по поводу опуса господина Экса?

В части анализа текущего состояния матчасти «самых критикуемых ВВС в мире» американец прав. Действительно, там все плохо. Причем Экс украинцам даже в некотором роде польстил — указал, сколько в составе их Военно-воздушных сил еще числится военных самолетов, но не добавил, что в строю из них находится не более 2/3.

Согласно данным «аудита», проведенного Центральным научно-исследовательским институтом вооружения и военной техники ВСУ, имеющийся у Украины парк военных самолетов, с учетом продления сроков их службы и ресурса, позволит украинским пилотам эксплуатировать МиГ-29, Су-27, Су-24 и Су-25 до 2025 года. Максимум — до 2030-го, но это, как говорится, уже «край». Большая часть парка, скорее всего, будет списана в ближайшие десять лет.

Такое положение вещей подтолкнуло Киев к проработке вариантов обновления авиапарка своих ВВС. Поскольку даже чемпионы по майданным прыжкам в высоту осознавали, что надеяться на отечественный ОПК в деле оперативного создания и выпуска современных истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков — значит заниматься ненаучной фантастикой, украинцы в поисках новой авиаматчасти подались с протянутой рукой за границу.

Киев пытался получить новые самолеты у НАТО, США и даже Бразилии. По состоянию на апрель 2021 года, все эти телодвижения ни к чему не привели — заграница Киеву самолетов не дала. При этом некоторые одиозные представители украинского политикума, типа бывшего посла Украины в США Валерия Чалого, до сих пор пытаются поднять свой рейтинг, спекулируя вбросами из серии «У меня есть в Штатах знакомый/деверь/кум, который обещает нам сосватать по лендлизу (!) американские летаки».

С оглядкой на все это, вероятность массового переоснащения украинских ВВС на технику западного образца близка к нулю. Что, впрочем, не исключает возможной поставки Киеву с санкции Вашингтона десятка-другого бразильских легких турбовинтовых штурмовиков Embraer EMB-314 Super Tucano и такого же количества б/у американских истребителей F-16. Но, конечно, не сейчас, а в более отдаленной перспективе. Если, разумеется, постмайданный режим Украины до этой перспективы вообще дотянет.

Так или иначе, даже в самом лучшем случае ВВС Украины через десяток лет в плане боевого потенциала будут представлять собой чисто символическую структуру. Дальнейшее превращение былой украинской воздушной мощи в немощь необратимо.

Когда двое сосут палец

Как же обстоят дела с тезисом №3 от Дэвида Экса?

Действительно, беспилотники по большей части дешевле военных самолетов, так что с чисто финансовой точки зрения, для Киева приобретать БПЛА проще, чем самолеты. Однако при всех их плюсах, в полной мере заменить собой военные самолеты БПЛА не могут. Иными словами, в арсенале ВВС они могут служить лишь дополнением, но не заменой самолетов. По крайней мере — пока. О полной замене беспилотниками и дронами-камикадзе (они же — барражирующие боеприпасы) классических самолетов и вертолетов сейчас не помышляют даже более состоятельные и технически продвинутые страны, чем Украина.

Словом, да… но нет. Может ли Украина закупить вместо военных самолетов разведывательно-ударные БПЛА и барражирующие боеприпасы? Может. Заменят ли они собой в полной мере военные самолеты? Нет, не заменят.

Что у нас осталось? Утверждение Купера, что «русские просто не могут серьезно противостоять такой угрозе»? Интересно, на основании каких данных эксперт додумался до вывода, что ВС РФ неспособны противостоять разведывательно-ударным беспилотникам и дронам-камикадзе? По словам Экса, Купер отсылает нас к опыту военных действий в Ливии и Сирии, а также к недавней наступательной операции азербайджанцев в Карабахе. При этом Экса не смущает тот факт, что в Ливии и Карабахе ВС РФ отсутствовали и действовавшие там беспилотники не сталкивались с современной эффективной системой ПВО.

А вот в Сирии ВС РФ вполне присутствовали… И в этой связи хотелось бы кое-что напомнить.

Весной 2020 года в провинции Идлиб сирийские правительственные войска подверглись ударам турецких ударных беспилотников. Анкара трубила о колоссальных потерях сирийцев, но продолжалась турецкая эйфория недолго — дня два. Затем к месту событий подтянулись сирийские средства ПВО — зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», зенитные ракетные комплексы «Бук» и ЗРК предыдущего поколения «Квадрат». Также в игру вступили комплексы РЭБ российского производства, расчеты которых состояли, скажем так, не совсем из сирийцев. Координировали эти действия российские военные советники…

Итог — турецкие БПЛА были выметены из воздушного пространства Сирии. При этом значительная часть таких беспилотных летательных аппаратов, как Anka-S и Bayraktar TB2, оказалась сбита. Иными словами, оперативно развернутая, четко управляемая, многокомпонентная и эшелонированная система ПВО оказалась турецким беспилотникам не по зубам, и Анкаре пришлось отступить. Сирийцы же, напротив, продвинулись вперед.

Странно, что редактор по вопросам обороны The National Interest «забыл» об этом случае, как и об успешной обороне от атак разнообразных дронов российских военных баз, развернутых на территории Сирии.

Еще интереснее, что Дэвид Экс «не заметил» прошлогодний материал Купера, в котором тот утверждал, что вопреки распространенному мнению, использованные Азербайджаном в Карабахе беспилотники отнюдь не были «чудо-оружием» и не являлись главной причиной успешного продвижения азербайджанских войск в глубину армянских позиций.

Кстати, «независимый эксперт в области авиации Том Купер» — это тот самый человек, который в 2020 году все еще называл «шоу-проектом» российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал», к тому моменту уже год как доказавший свою способность в непростых погодных условиях поражать цель размером с легковой автомобиль на дальности 1 тысячи километров. Это к вопросу о компетентности «независимого эксперта».

Словом, подхваченное Эксом утверждение Купера, что ВС РФ неспособны противостоять разведывательно-ударным беспилотникам и дронам-камикадзе, мягко говоря, надумано и высосано из пальца. С чем мы американских авторов и поздравляем.