Банк России обновил официальные курсы иностранных валют

Москва, 13 апреля. Официальный курс европейской валюты, установленный Банком России на 14 апреля, составляет 91,9162 рубля. По сравнению с прошлым значением показатель упал на 15,07 копейки.

Стоимость американской валюты снизилась на 25,69 копейки — до 77,2535 рубля, согласно данным регулятора.

Основатель Frendex Group Руслан Пичугин ранее прогнозировал курс российской национальной валюты на предстоящие майские праздники. По его словам, значения могут составить порядка 74–76 рублей за доллар и 89–91 рублей за евро. Если не образуются новые геополитические риски и цена нефти не снизится ниже 60 долларов за баррель, рубль серьезно не пострадает.