Онищенко призвал продлить запрет на авиаперелеты в Турцию до конца лета

Москва, 13 апреля. Ограничение на авиаперелеты из России в Турцию продлится до 1 июня. Академик РАН Геннадий Онищенко считает, что этот срок нужно продлить.

Россия должна продлить срок ограничения на авиаперелеты в Турцию до конца лета. Об этом в беседе с ТАСС заявил академик РАН, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Закрыть надо на все лето, это моя позиция. У них медицины нет, все раздроблено, у них тяжелая ситуация, инфраструктура разрушена», — утверждает он.

В целом Онищенко считает необходимым вести работу по убеждению населения России. Отечественные путешественники должны сами отказаться от визита в Турцию, вне зависимости от наличия возможности авиаперелета.

«Зачем нам знать - закрыли не закрыли. Нам просто ехать туда не надо, и все», — отметил Онищенко.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему были введены ограничения на авиасообщение. По его словам, решение связано с эпидемиологической обстановкой в Турции. Запрет на чартерные и регулярные авиаперелеты вступает в силу с 15 апреля, действующим остается лишь один рейс из Москвы в Стамбул и обратно.