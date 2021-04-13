Игорь Николаев рассказал о своем большом горе

Москва, 13 апреля. Певец Игорь Николаев поделился с поклонниками в Instagram грустными новостями: умер его друг Леонид Борткевич.

Узнав о кончине приятеля, Николаев опубликовал на своей странице в соцсети трогательный пост о музыканте. Он тяжело переживает утрату и вспомнил несколько историй о товарище.

«Большое горе. Умер дорогой мой друг Леонид Борткевич, замечательный добрый человек, великолепный певец, воистину золотой и самый узнаваемый голос «Песняров», спевший их лучшие хиты», — написал Николаев, сопроводив пост двумя фотографиями.

Борткевич был не только музыкантом, но и художником. Когда артист ездил к Николаеву в гости, то всегда привозил подарок: свои картины. Более того, вместе музыканты исполняли песни, выступали на концертах.

«Трудно, невозможно поверить, что его нет… Тяжело терять друзей… Царствие тебе небесное, Ленечка!» — добавил 61-летний Николаев.

Бывший солист «Песняров» Леонид Борткевич скончался в Москве. Ему был 71 год, что стало причиной смерти, не уточняется. О его уходе из жизни стало известно во вторник, 13 апреля.