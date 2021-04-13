NI: США планировали атомные бомбардировки Ближнего Востока в 1948 году

Вашингтон, 13 апреля. Великобритания и США в конце 1940-х годов были готовы уничтожить атомными бомбами нефтяные месторождения Ближнего Востока, чтобы они не достались Советскому Союзу.

Первый серьезный кризис холодной войны произошел в 1948 году, когда СССР заблокировал Западный Берлин, выразив этим несогласие с проводимой бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции денежной реформой. В Вашингтоне и Лондоне всерьез опасались войны с Советским Союзом и разработали на этот счет план. Федеральное агентство новостей предлагает эксклюзивные перевод статьи американского эксперта Майкла Пека об этом плане, опубликованной на страницах The National Interest.

Американские и британские стратеги предполагали, что если начнется война, СССР попытается захватить нефтяные месторождения на Ближнем Востоке. Администрация президента США Гарри Трумэна одобрила в 1948 году план, в котором американские и британские нефтяные компании, такие как Aramco (Арабо-американская нефтяная компания) и Англо-Иранская нефтяная компания (предок сегодняшней BP) будут сотрудничать в уничтожении собственных нефтяных объектов.

Речь в плане шла об уничтожении запасов топлива и выборочном выводе из строя ключевых узлов нефтеперерабатывающих заводов, которые советские специалисты не смогли бы быстро восстановить. У авторов плана, однако, не было уверенности в том, что британские войска смогут достаточно долго сдерживать натиск советских войск. На этот случай была предусмотрена атомная бомбардировка объектов нефтяных компаний, что гарантированно лишило бы СССР доступа к ресурсам.

Удивляться этой тактике выжженной земли не стоит, поскольку американцы были готовы сбросить атомные бомбы на Европу, если советские войска наступали бы слишком быстро. Если Германию и Францию Вашингтон готов был превратить в радиоактивные развалины, то несколько объектов в арабских песках было совсем не жалко.

Страх перед вторжением СССР в район Персидского залива сохранялся у США до конца холодной войны. В конце 1970-х годов администрация Картера создала Силы быстрого развертывания, чтобы предотвратить любое наступление советских войск в Персидском заливе. Остается вопрос, готов ли был Вашингтон нанести ядерный удар по месторождениям нефти в 1970-1980-х годах.

Сейчас напряженность в мире растет и растет опасность глобальной войны с использованием ядерного оружия. Недавно ФАН и Медиагруппа «Патриот» провели пресс-конференцию на тему «Как и где может начаться третья мировая война», во время которой эксперты поделились своими мнениями о возможности третьей мировой войны.

Политолог Константин Блохин, чьи слова процитировал телеканал 360tv.ru, уверен, что никто в мире не заинтересован в ядерной войне. По его мнению, Запад только хочет втянуть Россию и Китай в новую гонку вооружений, чтобы ослабить их.