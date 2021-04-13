СМИ узнали, почему Меган Маркл пропустит похороны принца Филиппа

Лондон, 13 апреля. Источники из близкого окружения жены принца Гарри Меган Маркл раскрыли, почему герцогиня Сассекская пропустит похороны супруга Елизаветы II, принца Филиппа.

Церемония прощания с мужем британской королевы пройдет 17 апреля. Принц Гарри уже прибыл в Великобританию, однако супруга не составила ему компанию. Меган Маркл сейчас ждет второго ребенка, поэтому в прессе писали, что она не может лететь через океан из-за запрета врачей.

Однако теперь СМИ выяснили истинную причину, по которой герцогини Сассекской не будет на похоронах принца Филиппа. Как рассказали инсайдер Daily Mail, Маркл «не хочет быть в центре внимания».

Поскольку разговоры о скандальном интервью принца Гарри и его жены до сих пор не утихают, герцогиня опасается, что станет главным ньюсмейкером, если прибудет в Лондон. Кроме того, Маркл считает поездку мужа отличной возможностью наладить отношения с братом, принцем Уильямом, и отцом, принцем Чарльзом.

«И ей самой для этого вовсе не обязательно быть там», — отметил инсайдер.

При этом друзья герцогини Сассекской говорят, что у нее была особая связь с принцем Филиппом, поэтому она сочла бы за честь попрощаться с ним. После смерти мужа королевы, не дожившего два месяца до своего столетия, Маркл была убита горем, пишет «Вечерняя Москва».

Брат принца Гарри ранее поделился теплыми воспоминаниями о покойном дедушке. Принц Уильям отметил, что супруг Елизаветы II обладал прекрасным чувством юмора.