Ангелина Вовк объяснила, почему не выйдет замуж за молодого радиоведущего

Москва, 13 апреля. Популярная телеведущая Ангелина Вовк опровергла сообщения о планах выйти замуж за давнего приятеля, музыкального историка Михаила Куницына.

Звезда подчеркнула, что ее связывают с молодым радиоведущим только дружеские чувства. На сплетни о романтических отношениях Вовк отреагировала шуткой. Она добавила, что пока не собирается замуж. По ее словам, нет подходящего кандидата.

«К сожалению, кандидатуры нет. Если подыщете мне состоятельного, желательно миллионера, то я подумаю. За альфонса не пойду!» — сказала 78-летняя Вовк в разговоре с изданием «Собеседник».

Сердце телеведущей все же не свободно. Мысли о покойном супруге не оставляют звезду экрана.

«Мое сердце занято моим бывшим мужем», — объяснила она.

Вовк призналась, что найти замену любимому невозможно, а жить с кем-то, кто не дает высоких отношений, она не хочет.

Вторым супругом Ангелины Вовк был телеведущий и художник Индржих Гец. Звезда жила в России, а ее муж — в Чехословакии. Он неоднократно звал жену к себе в Европу, но та отказывала ему из-за работы.

Сообщения о том, что Вовк состоит в отношениях с молодым ухажером, появились два года назад. Уточнялось, что «жених» младше ведущей на 27 лет.