Задержано руководство сгоревшей «Невской мануфактуры». События дня. ФАН-ТВ

Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело после пожара на «Невской мануфактуре» в Петербурге — по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. Задержаны гендиректор «Невской мануфактуры» и его заместитель. По данным следствия, подозреваемые знали, что во время ранее проведенной проверки сотрудники МЧС выявили серьезные нарушения. Однако руководство акционерного общества закрыло глаза на проблемы и продолжало рисковать десятками жизней. Напомним, накануне в результате ЧП погиб пожарный Илья Белецкий. Глава МЧС уже выразил свои соболезнования родственникам, ведомство окажет им помощь. Еще трое огнеборцев пострадали. Двое из них госпитализированы в крайне тяжелом состоянии, они введены в медикаментозную кому. Всех спасателей представят к государственным наградам. Сегодня на месте трагедии идут работы по проливке, разборке конструкций и ликвидации локальных очагов возгорания.

Сразу две стихии — воздух и вода — покорятся защитникам российских рубежей. Экипажи оперативно-тактической авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа проведут совместное учение с авиацией Черноморского флота. Летному составу истребителей и бомбардировщиков предстоит выполнить ракетные пуски и бомбометание по морским целям. Экипажи совершат полеты в сложных метеоусловиях, на предельно низкой высоте над Черным морем. Задач, требующих филигранной техники, поставлено немало. Такая проверка должна повысить уровень боевой и оперативной подготовки в условиях, когда у российских границ сгущаются натовские тучи: на днях США направили два эсминца в Черное море. Так своеобразно Вашингтон заявил о «поддержке Украины».

Зеленский попросил у Байдена помощи в «сдерживании» России

Украинский лидер Владимир Зеленский, видимо, не оценил американскую поддержку на море и попросил президента США Джо Байдена о дополнительной помощи в «сдерживании» России и разрешении ситуации в Донбассе. Как передает телеканал CNN, Зеленский назвал большого американского брата хорошим другом Украины. И тут же в своем обращении к главе Белого дома без тени смущения заявил, что Киеву от Вашингтона нужно больше денег и оружия, а также поддержка для вступления страны в НАТО.

«Если США хотят видеть нас в НАТО, они должны сказать об этом прямо и сделать это. Не словами», — заявил Байдену украинский лидер.

И это не единственная челобитная Киева к заокеанским кураторам. Накануне глава офиса президента Зеленского Андрей Ермак призвал США разместить на территории Украины свои зенитные ракетные комплексы Patriot.