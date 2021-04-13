Максим Галкин показал роскошную библиотеку в своем замке

Москва, 13 апреля. Юморист и шоумен Максим Галкин показал шикарную библиотеку, расположенную в замке в деревне Грязь, в которой он проживает с певицей Аллой Пугачевой и их детьми.

Артист опубликовал несколько видео в Instagram Stories и показал, как они с сыном Гарри вместе делают альбом. Галкин помог наследнику распечатать изображения известных картин и скрепить их.

Юморист и его сын занимались общим делом в библиотеке, поэтому в кадр попал роскошный интерьер. На видео за спиной Галкина-старшего можно заметить огромный резной книжный шкаф, изготовленный из натурального дерева. Судя по количеству книг, обитатели замка очень любят читать.

Потолок библиотеки украшает большая люстра, а на полу комнаты лежит ковер. Кроме того, в помещении стоит мебель в антикварном стиле, например, стулья и кресла.

Галкин часто радует поклонников снимками и видео с детьми от Пугачевой. Недавно он показал, как Гарри и Лиза резвятся на заднем дворе семейного замка. Веселые игры брата и сестры заставили их отца искренне смеяться.