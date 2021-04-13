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Экономика

Мировые цены на нефть растут на фоне публикации отчетности Китая

Мировые цены на нефть растут на фоне публикации отчетности Китая

Москва, 13 апреля. Публикация статистических данных Китая об уровне импорта и экспорта страны спровоцировала рост нефтяных цен.

Торги продемонстрировали рост мировых цен на нефть 13 апреля. Причиной послужило обнародование Китаем отчетности по импорту и экспорту государства. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно данным на 7:59 по московскому времени, июньские фьючерсы на нефть марки Brent росли на 0,43% до 63,55 доллара за баррель. Майские фьючерсы на WTI увеличивались на 0,42% до 59,95 доллара за баррель.

«На рынке существуют очаги слабости, которые создают немного беспокойства, несмотря на продолжающееся восстановление, которое мы наблюдаем в таких крупных экономиках как США. В настоящий момент трейдеры занимают выжидательную позицию, и именно поэтому мы наблюдаем разнонаправленное движение цен», — отмечает аналитик ANZ Дэниэл Хайнс.

Таким образом, макростатистика Китая оказывает влияние на формирование нефтяного ценника. Мартовский экспорт КНР увеличился на 30,6%, а импорт — на 38,1%. С января по март 2021 года экспорт Китая возрос на 49% по сравнению с таким же периодом 2020 года.

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