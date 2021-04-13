Мировые цены на нефть растут на фоне публикации отчетности Китая

Москва, 13 апреля. Публикация статистических данных Китая об уровне импорта и экспорта страны спровоцировала рост нефтяных цен.

Торги продемонстрировали рост мировых цен на нефть 13 апреля. Причиной послужило обнародование Китаем отчетности по импорту и экспорту государства. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно данным на 7:59 по московскому времени, июньские фьючерсы на нефть марки Brent росли на 0,43% до 63,55 доллара за баррель. Майские фьючерсы на WTI увеличивались на 0,42% до 59,95 доллара за баррель.

«На рынке существуют очаги слабости, которые создают немного беспокойства, несмотря на продолжающееся восстановление, которое мы наблюдаем в таких крупных экономиках как США. В настоящий момент трейдеры занимают выжидательную позицию, и именно поэтому мы наблюдаем разнонаправленное движение цен», — отмечает аналитик ANZ Дэниэл Хайнс.

Таким образом, макростатистика Китая оказывает влияние на формирование нефтяного ценника. Мартовский экспорт КНР увеличился на 30,6%, а импорт — на 38,1%. С января по март 2021 года экспорт Китая возрос на 49% по сравнению с таким же периодом 2020 года.

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