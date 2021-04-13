Опубликован тизер обновленного кроссовера Skoda Kodiaq

Прага, 13 апреля. Корпорация Skoda представила рестайлинговый кроссовер Kodiaq. Автомобиль получил измененный внешний вид, набор современных электронных систем и более мощный спортивный мотор.

Новый кроссовер можно отличить от предшественника в первую очередь благодаря более узким фронтальным фарам с отдельными светодиодными модулями, задним LED-фонарям со сложной графикой, а также измененной шестиугольной решетке радиатора и расширенному воздухозаборнику, передает издание SM News.

Автомобиль также получил более рельефные боковины и колесные диски другого дизайна. Модельный ряд обновленных двигателей Skoda Kodiaq включает 1,5-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом и 2,0-литровый агрегат мощностью 190 лошадиных сил.

Дизельная линейка представлена ​​моторами объемом 2,0 литра мощностью 150 и 200 лошадиных сил. Европейские продажи Skoda Kodiaq должны начаться летом, а в России модель появится к концу года. Выпускать кроссовер будут на предприятии в Нижнем Новгороде. Кроме того, чешская компания ранее представила автомобиль Octavia Pro с удлиненной колесной базой.