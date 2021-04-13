«ФАН повсюду»: что происходит на границе США с Мексикой

В начале марта американские СМИ сообщали, что в феврале 2021 года на границе США с Мексикой были задержаны почти 100 тысяч мигрантов. Отмечалось, что это самый высокий показатель числа арестов с 2006 года. Увеличившийся поток мигрантов связывают с политикой Джо Байдена, который отменил распоряжения Дональда Трампа в сфере миграционной политики и объявил об увеличении квоты приема беженцев.
Как обстоят дела на американо-мексиканской границе и при чем здесь наркокартели обсуждаем с соавторами Telegram-каналов «Рыбарь» и «Секс, картели, Фрида Кало».
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В выпуске:
Почему миграционная волна «рванула» в США?
Как президент Мексики Лопес Обрадор относится к Джо Байдену?
Зачем мексиканским наркокартелям нападать на направляющихся в США беженцев?
Американские дети-солдаты в Нуэво-Ларедо.
Благодаря чему у картелей выросли доходы в коронавирусный период?
Подземные туннели наркокартелей на границе с США и под тюрьмами.
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