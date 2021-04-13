Две цистерны и грузовик загорелись в промзоне в Омске

Омск, 13 апреля. Пожарные продолжают ликвидировать возгорание, очагом которого стал автомобиль «КамАЗ» в северо-западном промышленном узле. Пламя распространилось на близстоящие автоцистерны.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного около 14:13 по местному времени. По словам очевидцев, в Советском округе на одном из нефтехимических предприятий был виден густой черный дым, который быстро распространялся по городу. Прибывшие на место спасатели установили, что горит автомобиль «КамАЗ» и две цистерны.

Информации о пострадавших не поступало. К тушению привлечены 12 единиц техники и 40 человек личного состава МЧС. Обстоятельства и причины возгорания установят позже.

Ранее ФАН сообщал, что петербургские пожарные ликвидировали открытое горение на территории стоянки в гараже. Помещение выгорело полностью.