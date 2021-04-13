Русскоязычные жители Клайпеды больше всего доверяют российской вакцине «Спутник V»

Клайпеда, 13 апреля. Результаты опроса, который провела ассоциация «Русскоговорящая Клайпеда», продемонстрировали отношение жителей к вакцинам против коронавируса.

Отмечается, что русскоговорящие жители литовской Клапейды больше доверят российской вакцине «Спутник V», чем британо-шведскому препарату AstraZeneca и китайскому Sinopharm. Результаты опроса приводит портал литовского национального радио и телевидения LRT.

В опросе было подчеркнуто, что вакцины Китая и Российской Федерации еще не были одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам. Однако они были упомянуты, так как ряд стран Европы уже сейчас активно прививают ими своих жителей.

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва приостановила авиасообщение с Анкарой с 15 апреля по 1 июня. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом нового типа на территории Турции.

Также представитель Кремля заявлял, что президент России Владимир Путин сам сообщит о прививке вторым компонентом вакцины от коронавируса, сообщала "Национальная служба новостей".