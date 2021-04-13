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Русскоязычные жители Клайпеды больше всего доверяют российской вакцине «Спутник V»

Русскоязычные жители Клайпеды больше всего доверяют российской вакцине «Спутник V»

Клайпеда, 13 апреля. Результаты опроса, который провела ассоциация «Русскоговорящая Клайпеда», продемонстрировали отношение жителей к вакцинам против коронавируса.

Отмечается, что русскоговорящие жители литовской Клапейды больше доверят российской вакцине «Спутник V», чем британо-шведскому препарату AstraZeneca и китайскому Sinopharm. Результаты опроса приводит портал литовского национального радио и телевидения LRT.

В опросе было подчеркнуто, что вакцины Китая и Российской Федерации еще не были одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам. Однако они были упомянуты, так как ряд стран Европы уже сейчас активно прививают ими своих жителей.

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва приостановила авиасообщение с Анкарой с 15 апреля по 1 июня. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом нового типа на территории Турции.

Также представитель Кремля заявлял, что президент России Владимир Путин сам сообщит о прививке вторым компонентом вакцины от коронавируса, сообщала "Национальная служба новостей".

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