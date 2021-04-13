Действие программы льготного автокредитования скорректируют в России

Москва, 13 апреля. Министерство промышленности и торговли России расширит программу льготного автокредитования. Будут добавлены новые категории граждан, которые смогут приобрести машину со скидкой.

Соответствующей информацией поделился глава ведомства Денис Мантуров, передают РИА Новости.

«В ближайшее время добавим средства на компенсацию по льготному автолизингу. По автокредитованию расширим категории, в том числе кому это будет предоставляться», — резюмировал он.

Правительство ранее направило почти 9 млрд рублей на программу льготного автокредитования. По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, рассматривается вопрос о расширении финансирования. Российские дилеры с середины февраля прекращают выдачу льготных кредитов при поддержке государства. В настоящее время приобретение машин по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» невозможно на фоне исчерпания лимита средств.

Согласно статистике Национального бюро кредитных историй (НБКИ), уровень одобрения ссуд финучреждениями достиг в прошлом году рекордно низкого уровня за последние три года. Больше всего отказов приходилось на автокредитование (62%).