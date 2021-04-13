Россиянам рассказали, какие таблетки против аллергии нельзя принимать за рулем

Москва, 13 апреля. Вокруг препаратов против аллергии ходит множество мифов. Наиболее популярный среди них развеял профессор Андрей Продеус.

Телеведущая и врач Елена Малышева в ходе эфира программы «Жить здорово!» на телеканале «Россия-1» обратилась к профессору Андрею Продеусу с вопросом, могут ли противоаллергические средства вызывать сонливость. Эксперт подробно описал, какую опасность могут представлять такие медикаменты.

«Все современные, противоаллергические средства, противоаллергические препараты второго поколения не вызывают сонливость. В прошлом веке действительно мы использовали антигистаминные препараты первого поколения, и они вызывали сонливость», — поделился эксперт.

Список старых лекарств, из-за которых человек может захотеть спать, состоит из димедрола, диазолина и супрастина, добавил Продеус. Как уточнила Елена Малышева, эти средства по-прежнему продаются в аптеках и помогают при аллергии, но использовать их, если человек часто ездит за рулем, не стоит.

Людям с проблемной кожей рекомендуется исключить из рациона питания не только молочные продукты, но и сократить потребление сладкого в два раза. Как сообщалось ранее, об этом заявила врач-дерматолог Юлия Галлямова.