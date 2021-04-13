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Россиянам рассказали, какие таблетки против аллергии нельзя принимать за рулем

Россиянам рассказали, какие таблетки против аллергии нельзя принимать за рулем

Москва, 13 апреля. Вокруг препаратов против аллергии ходит множество мифов. Наиболее популярный среди них развеял профессор Андрей Продеус.

Телеведущая и врач Елена Малышева в ходе эфира программы «Жить здорово!» на телеканале «Россия-1» обратилась к профессору Андрею Продеусу с вопросом, могут ли противоаллергические средства вызывать сонливость. Эксперт подробно описал, какую опасность могут представлять такие медикаменты.

«Все современные, противоаллергические средства, противоаллергические препараты второго поколения не вызывают сонливость. В прошлом веке действительно мы использовали антигистаминные препараты первого поколения, и они вызывали сонливость», — поделился эксперт.

Список старых лекарств, из-за которых человек может захотеть спать, состоит из димедрола, диазолина и супрастина, добавил Продеус. Как уточнила Елена Малышева, эти средства по-прежнему продаются в аптеках и помогают при аллергии, но использовать их, если человек часто ездит за рулем, не стоит.

Людям с проблемной кожей рекомендуется исключить из рациона питания не только молочные продукты, но и сократить потребление сладкого в два раза. Как сообщалось ранее, об этом заявила врач-дерматолог Юлия Галлямова.

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