Ольга Бузова раскрыла причину ухода из шоу «Дом-2»

Москва, 13 апреля. Певица и телеведущая Ольга Бузова объявила об уходе с реалити-шоу «Дом-2» и объяснила, почему покидает проект, с которым так тесно связана история ее популярности.

Бузова пришла на телестройку в качестве участницы в далеком 2004 году. На скандально известной передаче звезда построила карьеру и стала ведущей.

В конце 2020 года трансляция «Дома-2» на канале ТНТ прекратилась. Реалити-шоу возвращается в эфир 19 апреля на канале «Ю», но уже без Бузовой. Об этом певица рассказала на своей странице в Instagram.

«На днях начались новые съемки реалити-шоу «Дом-2»! Но, скажу вам сразу, без меня! После долгих раздумий я все же решила покинуть шоу «Дом-2», с которым провела 17 лет своей жизни», — написала телеведущая.

Знаменитость подчеркнула, что телестройка была для нее настоящей жизнью. Свое попадание на «Дом-2» Бузова считает не просто шансом, а настоящим событием. Благодаря проекту певица познакомилась со многими людьми, например, с Ксенией Собчак и Ксенией Бородиной. Теперь же звезда, судя по всему, хочет развиваться в другом направлении.

«Сейчас пишу этот текст и реву! <...> Я люблю каждого, кто там остался, я желаю каждому построить свою любовь. Но я должна идти дальше, поймите меня правильно», — раскрыла причину ухода из проекта Бузова.

О том, что телеведущая собирается покинуть реалити-шоу, ранее узнали СМИ. Источники на проекте пояснили, что Бузова ассоциируется именно с «Домом-2» на ТНТ.