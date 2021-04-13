Музыкальный критик Бабичев объяснил суть конфликта Долиной и Карнавал

Скандал, разразившийся между эстрадной певицей Ларисой Долиной и блогером Валей Карнавал, уже который день будоражит всю медиасферу. Звезды повздорили на проекте шоумена Максима Галкина «Музыкалити». Музыкальный критик Евгений Бабичев в разговоре с корреспондентом ФАН «разложил по полочкам» конфликт Долиной и Карнавал.

Светский обозреватель полагает, что в данной ситуации принимать какую-то из сторон не стоит, так как в программе знаменитого пародиста произошел типичный конфликт поколений.

фото из личного архива Евгения Бабичева /

«Одни не понимают других. Так было, есть и будет. С одной стороны, Лариса Долина — талантливейшая вокалистка с большим бэкграундом, ее трудно в чем-то переубедить, когда особенно дело касается профессионализма в профессии. И в этой ситуации она абсолютно права, но где-то можно было выражаться не так резко, на мой взгляд, сделать скидку на возраст оппонентки, которая пока мало что знает и понимает», — говорит критик.

Что же касается самой Вали Карнавал, Евгений Бабичев отметил ее «напрочь отсутствовавшее уважение к старшему поколению» во время эфира программы. По его мнению, блогеру стоило бы вести себя немного иначе.

instagram.com / @karna.val

«Это банальное отсутствие воспитания. За тобой следит аудитория в несколько миллионов. На мой взгляд, лидер мнений должен показывать пример своим поведением. Лично меня, кроме отсутствия воспитания и особого таланта, смутил также очень узкий кругозор у Вали. Долина с высоты ее опыта не обязана знать Slava Marlow и Моргенштерна. А Карнавал, если хочет себя позиционировать как артистка, должна знать Валерия Леонтьева и Стиви Уандера, потому как в музыкальной индустрии нельзя делать что-то новое, не опираясь на старое», — отмечает критик.

Prt Scr youtube.com / Gazgolder

На сегодняшний день существует огромное число ремейков старых хитов, созданных артистами нового поколения, что в очередной раз доказывает слова Евгения Бабичева. Но, к сожалению, многие представители нынешнего поколения в своем творчестве руководствуются другими факторами.

«Им интересны моментальный успех, погоня за трендами, быстрый и легкий заработок без претензий на культурную и профессиональную составляющую. Зачастую треки, которые создаются сейчас стремительно врываются в чарты и точно так же стремительно угасают через месяц другой», — подытожил критик.

Ранее певица Рита Дакота прокомментировала перепалку тиктокерши и звезды эстрады. Она встала на защиту Вали Карнавал, намекнув на талант блогерши.