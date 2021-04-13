Варум показала честное фото своего морщинистого лица

Майами, 13 апреля. Популярная певица Анжелика Варум не постеснялась подписчиков и показала им честное фото своего лица. Артистка разместила снимок на своей странице в Instagram.

Певица, взяв небольшую паузу в работе, отправилась в Майами. Там она набирается сил и наслаждается всеми прелестями жизни. При этом, как признается звезда, ей очень сложно отключить свой мозг и расслабиться.

«Вышла прогуляться по парку. По дороге натыкаюсь на алюминиевую конструкцию. Мысль первая: «Какой интересный арт-объект!» Мысль вторая: «В каком необычном месте…» Мысль третья: «Так это же сломанный тент от солнца!» Четвертая: «Вот люди! Неужели сложно за собой убрать?!» Пятая: «Какой короткий путь от восхищения к раздражению…» Мысль шестая, самая светлая: «А не упразднить ли мне мозг?! Он очевидная помеха на пути к счастью!»» — пожаловалась знаменитость на своей странице в соцсети.

Публикацию она сопроводила несколькими кадрами. В том числе звезда показала свое лицо крупным планом. Поклонники с восторгом встретили смелый снимок, при этом отметили, что на лице 51-летней певицы проступают морщины. Впрочем, многим кадр пришелся по вкусу.

Варум замужем за музыкантом Леонидом Агутиным. Вместе они более 20 лет. Артист признавался, что влюбился в будущую жену после совместной работы.