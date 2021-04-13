Писательница Грачева призвала ужесточить ответственность за домашнее насилие

В России необходимо принять закон о домашнем насилии, чтобы проблема побоев в семье могла быть решена. Об этом заявила писательница, маркетолог Маргарита Грачева в рамках эфира «Как надо наказывать за побои», который прошел в медиацентре «Патриот».

По ее словам, за домашнее насилие необходимо ужесточать ответственность. Она согласна с тем, что можно наказывать злоумышленника вплоть до реального заключения под стражу.

«Ужесточать сроки [наказания] вообще нужно. И тут не только в сторону побоев и убийства, но и вообще других преступлений», — пояснила Маргарита Грачева.

По ее мнению, помочь могут охранные ордера. И чтобы они были не только в виде бумаг. Например, электронные браслеты, которые могли бы отслеживать приближение опасного человека в диапазоне 100 метров, и сотрудники полиции реагировали при необходимости.

«Хотелось бы, чтобы агрессора отсоединяли от потерпевшей. Это очень важно. Потому что, когда происходят побои, вы все равно живете вместе», — считает Маргарита Грачева.

Она заметила, что принятие закона о домашнем насилии сразу не исправит ситуацию. Однако, по ее мнению, опыт других стран показывает, что не просто другие государства приняли закон о домашнем насилии.

Напомним, Конституционный суд России проверит на соответствие Основному закону страны статью Уголовного кодекса, которая применяется в делах о домашнем насилии после декриминализации наказания в 2017 году. Сегодня суды общей юрисдикции применяют закон так, что за третий по счету эпизод насилия предусмотрена меньшая ответственность, чем за второй.