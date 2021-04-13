Жителей Иркутской области умилила дружба волчонка и козленка в Сибирском зоопарке

Иркутск, 13 апреля. Сенсационные друзья появились в Сибирском зоопарке в Листвянке на берегу Байкала. Там в одном вольере играют козленок и волчонок.

Малыши появились на свет чуть больше месяца назад. Козлят родилось двое, а вот волчонок остался один — это девочка. По словам киперов, они не ждали от волчицы по кличке Амелия, которой уже девять лет, потомства.

Для животного состояние материнства, по всей видимости, не являлось привычным, поэтому вело оно себя не совсем адекватно. Одного детеныша вскоре нашли мертвым со сломанной шеей. Чтобы сохранить жизнь второму волчонку, сотрудник забрал его от матери.

«Как любой ребенок она любит резвиться и играть, но щенков у нас на данный момент нет, тогда и возникла идея подсадить ее к таким же, как она, «детям» — общий язык с козленком волчица нашла быстро», — рассказали сотрудники в беседе с «КП-Иркутск»

Теперь они играют каждый день и расстаются только на ночь или же когда волчонка выводят на прогулку по зоопарку на поводке. Сотрудники зоопарка подчеркнули, что такой необычной дружбе предстоит продлиться не более четырех месяцев.

Пир для выдры и ее детеныша ранее организовали в красноярском зоопарке. Животных угостили различными мясными блюдами.