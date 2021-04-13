Убегающая от насильников жительница Барнаула выпрыгнула из окна третьего этажа

Барнаул, 13 апреля. Молодая девушка в попытке спастись от насильников, которые удерживали ее в квартире, выпрыгнула из окна. Ее падение смягчили полицейские, которые заметили испуганную девушку.

Сотрудники полиции спасли 18-летнюю жительницу Барнаула, которая подверглась сексуальному насилию. Пострадавшая вылезла через окно, наступив на карниз, и просила о помощи людей на улице. Прохожие сразу откликнулись на крики девушки и вызвали полицию.

Неподалеку проходили сотрудники патрульно-постовой службы, которые оперативно прибыли на место. Они подставили руки, чтобы девушка смогла спастись. Пострадавшая получила травмы ног, ее доставили в больницу. По предварительной версии, девушку удерживали в квартире двое мужчин и женщина. В отношении их возбуждено уголовное дело.

Житель Майкопа получил срок из-за гибели своей знакомой, сообщал ФАН. Девушка выпала из окна и разбилась насмерть в попытке убежать от адыгейца.