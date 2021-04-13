«Господа, дышите ровно»: Клинцевич ответил на «озабоченность» НАТО из-за Украины

Военный и политический деятель Франц Клинцевич эмоционально отреагировал на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о «необоснованной и необъяснимой» переброске войск РФ к границе с Украиной.

Столтенберг сделал заявление по поводу «озабоченности» проблемами Киева во вторник в Брюсселе на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. При этом Столтенберг подчеркнул, что НАТО полностью поддерживает Украину, ее суверенитет и территориальную целостность.

Комментируя заявление генсека НАТО, российский политик и военный, экс-сенатор Франц Клинцевич напомнил, что любые перемещения вооруженных сил РФ по российской территории — исключительно внутреннее дело России.

«Мы опять наблюдаем политику двойных стандартов при полном отсутствии логики в заявлениях руководства НАТО, — отметил Клинцевич в комментарии ФАН. — Напомню, Запад постоянно упрекает Россию в необоснованном беспокойстве, когда мы выражаем тревогу при концентрации войск НАТО, в том числе США в непосредственной близости к границам РФ».

При этом Россия, в отличие от США, всегда заблаговременно предупреждает своих зарубежных партнеров о проводимых учениях, напомнил Клинцевич. В то же время по перемещениям российских войск по территории РФ Москва никому не обязана отчитываться, подчеркнул собеседник ФАН.

«Так что мы плевать хотели на все заявления НАТО», — эмоционально отметил экс-сенатор.

Экс-сенатор напомнил, что Украина при полной поддержке Запада не скрывает своих агрессивных намерений в отношении Донбасса, о чем в Киеве неоднократно давали понять. Москву не может не волновать, что рост напряженности по вине Киева наблюдается у самых границ РФ, подчеркивает он.

«Как военный человек напомню, что мы в состоянии в считанные часы поднять и переместить как по воздуху, так и по земле большие силы и средства. Любой, кто планирует как-то затронуть интересы Российской Федерации, должен четко понимать, но наша страна в любом случае на это отреагирует. Отреагирует адекватно, жестко и решительно. Так что, господа, успокойтесь, дышите ровно: мы любого поставим на место, если будут нарушены интересы России. А свою «озабоченность» из-за Украины можете оставить при себе», — подчеркнул Франц Клинцевич.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США и их союзники по НАТО сознательно превращают Украину в «пороховую бочку», наращивая военную помощь Киеву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга подчеркнул, что перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку Москва никому не угрожает. Он также напомнил, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором Москва никогда не участвовала.