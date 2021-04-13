Канадские военные перехватили тонну кокаина из Латинской Америки

Оттава, 13 апреля. ВМС Канады в конце марта в ходе совместной с Береговой охраной США операции CARIBBE перехватили большую партию кокаина. Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны Канады.

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21 марта корабли Brandon и Saskatoon вместе с катерами и самолетом Береговой охраны США перехватили у тихоокеанского побережья Центральной Америки грузовое судно, на борту которого было найдено 870 килограмм кокаина и были задержаны трое наркоторговцев.

Stronger Together ⚓️ ????????????????



HMC Ships Brandon & Saskatoon recently worked with the @USCG to counter illicit trafficking in the Eastern #PacificOcean with drug seizures totaling nearly $44M USD as part of #OpCARIBBE #BravoZulu



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23 марта корабли Канады и США остановили на досмотр другое судно, на котором удалось найти 270 кг кокаиновой пасты. Таким образом, в ходе совместных действий канадские и американские моряки обнаружили 1,1 тонну кокаина общей стоимостью 44 млн долларов и 45 кг марихуаны стоимостью 225 тысяч долларов. По данным Министерства обороны Канады, партия наркотиков предназначалась к отправке в Северную Америку.



«Экипаж корабля Brandon гордится успехом миссии в операции CARIBBE в партнерстве с нашими союзниками. Это миссия, которая наглядно демонстрирует возможности Военно-морского флота Канады и дает реальные результаты, которыми мы все можем гордиться. Эта миссия направлена на повышение безопасности канадцев и североамериканцев», — заявила командир корабля Мод Уэллет-Савард.

Международная операция по борьбе с наркотрафиком CARIBBE продолжается в Западном полушарии с 2006 года. В ней задействованы военные корабли и авиация Канады, США, Великобритании, Франции и Испании, которые патрулируют воды Карибского бассейна, Мексиканского залива, а также Тихоокеанское побережье ряда стран региона, включая берега Эквадора и Колумбии.