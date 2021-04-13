Главарь промышлявшей хищением кур банды изнасиловал племянницу и поплатился

Алтайский край, 13 апреля. Суд приговорил лидера банды родственников, которые занимались кражами домашней живности, к длительному тюремному сроку. Как стало известно ФАН, осужденный совершил жестокое изнасилование несовершеннолетней.

Правоохранители выяснили, что 37-летний мужчина, находясь на условном сроке, организовал банду из своих родственников. В ней состояли 32-летняя любовница мужчины, с которой он проживал, ее 25-летняя сестра и 16-летняя дочь сожительницы, которую он угрозами заставил совершить несколько краж.

Банда занималась воровством домашних животных — преимущественно кур и коз — в сельской местности Алтайского края. За полгода существования «семейного подряда» они совершили 32 кражи. Сумма ущерба для местных жителей составила более миллиона рублей. Кроме этого, лидер организованной преступной группы сжег автомобиль родственника и совершил изнасилование несовершеннолетней племянницы.

«По данным фактам было возбуждено несколько уголовных дел имущественного характера, а также по статье 131УК РФ «Изнасилование, соединенное с угрозой убийством несовершеннолетней», — рассказала ФАН помощник руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю Елена Коновалова.

Организатор краж во время совершения своих злодеяний находился на условном сроке, который получил за незаконную вырубку леса.

«Вообще, мужчина — рецидивист со стажем, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Правда, у него до этого были не особо тяжкие преступления. Осужденный привлекался к уголовной ответственности за кражи, нанесение телесных повреждений и незаконную вырубку леса».

До суда мужчину поместили под арест в местный следственный изолятор. Вину в совершенных злодеяниях он признавал частично.

«Между совершением краж осужденный совершил изнасилование несовершеннолетней племянницы. Он затащил ее в японскую иномарку и избил. Потом стал угрожать девочке убийством. После того как ее воля к сопротивлению была подавлена, он заблокировал двери машины и совершил насильственный половой акт. Это сильно потом возмущало родственников, потому что у него самого — двое малолетних детей на иждивении», — добавил источник.

Суд приговорил организатора к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Другие участники группы получили наказания, не связанные с лишением свободы.