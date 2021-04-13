Молдавская диаспора на западе продолжает мутить воду

Кишинев, 13 апреля. Политический аналитик Валентин Крылов, в своем интервью для канала «Sputnik» сообщил, что вскоре в Молдавии снова начнутся махинации на выборах, а точнее вмешательство в них Запада, пишет «Newsfront».

Эксперт напомнил, что в если Майя Санду, которую западные элиты так активно навязывают Молдове, сможет добиться проведения внеочередных парламентских выборов, то есть все шансы повторения истории, которая произошла во время президентских.

Санду выиграла выборы осенью 2020 года не без помощи манипуляций. Ей осуществлению помогли представители молдавской диаспоры в западных странах. Сегодня Санду — президент без парламентской поддержки, поэтому старается поскорее распустить законодательный орган.

Против такого сценария выступают в первую очередь представители партии социалистов. В условиях чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса, к ним присоединились и другие. Окончательное решение примет Конституционный суд Молдавии.

«Если конституционный суд констатирует наличие соответствующих обстоятельств, значит, надо ждать окончания сроков действия чрезвычайного положения. Остальная ситуация находится в руках действующего президента страны. Глава государства вправе распустить парламент, но не обязана этого делать», — объяснил Крылов.

По мнению эксперта, в случае если план Санду сработает, то честных выборов не будет. Он уверен, что события прошлой осени очень хорошо показали, что вбросы в пользу президентской партии «Действие и солидарность» силами диаспоры будут продолжаться.

Ранее сообщалось, как Майя Санду ввела режим ЧП в Молдавии из-за коронавируса.