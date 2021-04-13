Долговая яма: как финансовые кредиты сделали Судан зависимым от США                  

Соединенные Штаты Америки и Международный валютный фонд (МВФ) призвали порядка 20 стран списать долговые обязательства Судану. Вашингтон озвучил просьбу во время встречи Парижского клуба государств-кредиторов.

Согласно данным отчета Всемирного банка за 2020 год, на долю неофициальной межправительственной организации приходится около 37% от задолженности Хартума. Специалисты ведомства заявили, что общая сумма кредитов республики превышает 60 миллиардов долларов (более 4,6 трлн рублей. — Прим. ФАН).

Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась, зачем списывать долги Судану и почему это выгодно Западу.

Радикальное прощение

На днях заместитель министра финансов США Энди Баукол организовал круглый стол с участием спецпосланника Соединенных Штатов в Судане Дональдом Бутом и членами Парижского клуба. Американские политики отметили, что цель собрания — помощь Хартуму.

Представители Вашингтона подчеркнули, что республика не может демонстрировать экономический и политический прогресс в условиях многомиллиардных обязательств. По их мнению, страны-кредиторы должны пойти на уступки, чтобы улучшить качество жизни в государстве.

«Мы призываем участников поддержать Судан в его усилиях по достижению первой фазы в рамках программы для бедных стран с высоким уровнем задолженности (HIPC) к середине 2021 года. Всем членам МВФ следует одобрить быстрое погашение кредитов», — заявил Энди Баукол.

Вмешательство США ранее уже позволило освободить Хартум от долговых обязательств перед Всемирным банком. Вашингтон выделил ссуду в размере 1,15 млрд долларов, чтобы республика получила субсидию на 2 млрд от Международной ассоциации развития.

«Благотворительность» США спровоцировала действия со стороны других государств. Так, Соединенное Королевство может списать Судану 861 млн фунтов. Власти Великобритании подтвердили, что прощение долгов поспособствует восстановлению экономики.

Шаг к свободе

После публикации отчета Всемирного банка, описывающего текущую ситуацию в восточноафриканской стране, профессор Ибрагим Онур рассказал местным СМИ, что списание денежных сумм со стороны Парижского клуба позволит увеличить доходы республики. По его словам, после исполнения долговых обязательств Хартум сможет получить доступ к новым ссудам и грантам.

«Эксперты заявили, что Судан должен провести обязательные реформы, принять разумную экономическую политику и добиться прочных результатов, чтобы облегчить бремя в рамках HIPC», — говорится в материале.

Международный валютный фонд подтвердил, что переходные власти республики уже предприняли ряд мер по стабилизации ситуации. Представители организации «воодушевлены» прогрессом страны по преодолению кризиса. По их словам, преобразования являются основным условием полного погашения долга.

«Предстоит еще многое сделать в области мобилизации необходимых финансовых ресурсов, но МВФ готов энергично работать над их получением», — рассказал чиновник Джеффри Окамото.

Однако пристальное внимание международного сообщества к экономической стабильности Судана продиктовано не только заботой. Западные государства уже давно маскируют вмешательство в политику республики под желание разрешить кризис.

Выгодный проект

После революции 2019 года, когда местная армия и митингующие свергли режим президента Омара аль-Башира, Суданом стали управлять переходное правительство и Суверенный совет. Однако новому кабмину не удалось стабилизировать ситуацию в стране.

Для разрешения экономического и социального кризиса восточноафриканские политики обратились за помощью к Вашингтону.

США исключили Судан из списка государств-спонсоров терроризма и предоставили финансирование. Однако ради отмены санкций и денежных дотаций Хартум пожертвовал собственным суверенитетом.

Иностранное вмешательство вынуждает республику идти на невыгодные сделки, что только тормозит ее развитие. Но для возвращения лояльности Соединенные Штаты начинают списывать Судану многомиллиардные долги и восстанавливать его репутацию в глазах международного сообщества.