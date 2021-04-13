Сергей Лавров обсудил дамбу «Возрождение» и ливийский кризис с главой МИД Египта

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вчера, 12 апреля, посетил Каир. В рамках рабочего визита он встретился с египетским коллегой Самехом Шукри и президентом республики Абдель Фаттахом ас-Сиси.

На совещаниях политики обсудили развитие двусторонних отношений держав. Российский дипломат подчеркнул, что североафриканская страна является одним из основных партнеров Москвы.

Официальный сайт МИД РФ сообщил, что стороны проанализировали сотрудничество в экономической, культурной и гуманитарной сферах. Также они отметили необходимость взаимных инвестиций и реализации совместных проектов.

#Egypt & #Russia continue to bolster relations through exchanging high-level bilateral visits, where Foreign Minister #Sameh_Shoukry receives his Russian counterpart #Sergey_Lavrov at Tahrir Palace in Cairo ????????????????????@mfa_russia pic.twitter.com/wx4xLztuut — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) April 12, 2021

Обсуждение эфиопской плотины

Одной из тем переговоров стало обсуждение региональной повестки. Так, в рамках беседы с Шукри Сергей Лавров призвал Эфиопию, Судан и Египет достигнуть мирного урегулирования конфликта, связанного с эксплуатацией Великой плотины «Возрождение» (Хидасэ).

«Россия предложила техническую помощь в переговорах по эфиопской дамбе, но не является посредником. Кризис должен разрешить Африканский союз», — заявил глава МИД РФ.

Египетский дипломат подтвердил, что Москва способна позитивно повлиять на стабилизацию ситуации в регионе. Каир не принимает односторонние действия Аддис-Абебы по заполнению плотины. По его словам, радикальные меры поспособствуют возникновению засухи в странах, расположенных ниже по течению Нила.

Урегулирование ливийского кризиса

Лавров и Шукри положительно охарактеризовали развитие политического процесса в Ливии. Стороны считают, что необходимо оказывать содействие переходному Правительству национального единства, которое ответственно за проведение президентских выборов 24 декабря 2021 года.

Во время переговоров с Абдель Фаттахом ас-Сиси российский дипломат оценил вклад Египта в разрешение ливийского кризиса. По его мнению, подобный подход подтверждает статус Каира как источника стабильности и безопасности в регионе.

Действия Турции в Ливии политики описали в негативном ключе. Они подчеркнули, что Анкара эскалирует насилие и нарушает режим постоянного прекращения огня, отказываясь выводить наемников.

Частью стратегии по укреплению дружественных отношений между Египтом и Ливией стало заявление об открытии консульства в Бенгази. С помощью диппредставительства державы смогут урегулировать правовые условия труда граждан на территории североафриканского государства.