Сергей Лавров обсудил дамбу «Возрождение» и ливийский кризис с главой МИД Египта

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вчера, 12 апреля, посетил Каир. В рамках рабочего визита он встретился с египетским коллегой Самехом Шукри и президентом республики Абдель Фаттахом ас-Сиси.

На совещаниях политики обсудили развитие двусторонних отношений держав. Российский дипломат подчеркнул, что североафриканская страна является одним из основных партнеров Москвы.

Официальный сайт МИД РФ сообщил, что стороны проанализировали сотрудничество в экономической, культурной и гуманитарной сферах. Также они отметили необходимость взаимных инвестиций и реализации совместных проектов.

#Egypt & #Russia continue to bolster relations through exchanging high-level bilateral visits, where Foreign Minister #Sameh_Shoukry receives his Russian counterpart #Sergey_Lavrov at Tahrir Palace in Cairo ????????????????????@mfa_russia pic.twitter.com/wx4xLztuut