Строительство «СП-2» хотят сорвать немецкие экозащитники

Гамбург, 13 апреля. «Зеленые» из Германии подали иск в попытке оспорить разрешение немецкого регулятора на строительство газопровода «Северный поток — 2».

Административный суд Гамбурга получил обращение от Немецкой организации по защите окружающей среды (DUH). Экозащитники подали иск, чтобы остановить в дальнейшем строительство трубопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет РИА Новости.

Широко известно, что DUH постоянно критически высказывается о проекте, а также начинает судебные разбирательства по осуществлению строительства газопровода.

«Немецкая организация по защите окружающей среды подала сегодня иск против ускоренного продолжения строительства «Северного потока — 2». Иск в административном суде Гамбурга направлен против разрешения строительных работ в чувствительный период гнездования птиц, выданный Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии (BSH)», — отмечается в заявлении экоактивистов.

Представители организации по защите окружающей среды подчеркивают, что иск подан вследствие отклонения Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии протеста против выдачи разрешения на строительство проекта.

Ранее стало известно, что корабль-трубоукладчик «Академик Черский» начал свое движение по второй нити строящегося газопровода. Предполагается, что укладка закончится к сентябрю.