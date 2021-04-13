В Израиле пригрозили ответить на демаркацию спорных морских границ Ливаном

Тель-Авив, 13 апреля. Министр энергетики Израиля Юваль Штайниц сообщил, что его страна встретит решение Ливана об односторонней демаркации морских границ «параллельными шагами».

Israel's: We will respond to Lebanon's unilateral steps on maritime borders https://t.co/Q6JRU92Fin — David Soiza (@SoizaDavid) April 13, 2021

Заявление было сделано после того, как 12 апреля министр общественных работ Ливана Мишель Наджар объявил о подписании документа, подразумевающего увеличение оспариваемой Ливаном акватории Левантийского бассейна Восточного Средиземноморья на 1430 квадратных километров.

Штайниц с сожалением констатировал, что Бейрут предпочитает избегать переговоров и совместных решений спорных вопросов.

«Это не первый случай за последние 20 лет, когда ливанцы меняют свои морские карты в пропагандистских целях и демонстрируют патриотическую позицию. <…> Таким образом они раз за разом ухудшают собственное положение, ничего при этом не достигая», — заявил чиновник.

Следует заметить, что ливанский документ не имеет юридической силы до его подписания премьер-министром и президентом.

Спорная акватория

Территория Левантийского бассейна содержит 3465 миллиардов кубометров природного газа, что обуславливает конфликт между Израилем и Ливаном. Стороны оспаривают границы исключительных экономических зон друг друга и выдвигают взаимные обвинения в провокациях.

“We will not give up any inch of our homeland or a drop of its waters or an inch of its dignity.”



Lebanon set to expand claim on disputed maritime area with Israel https://t.co/mvXHkfrVsd pic.twitter.com/9udXUrXpFF — Al Jazeera English (@AJEnglish) April 13, 2021

В 2020 году страны приступили к разведывательным работам, и с тех пор степень межгосударственной напряженности лишь повышается.