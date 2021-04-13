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Ближний Восток

В Израиле пригрозили ответить на демаркацию спорных морских границ Ливаном

В Израиле пообещали ответить на одностороннюю демаркацию границ Ливаном

Тель-Авив, 13 апреля. Министр энергетики Израиля Юваль Штайниц сообщил, что его страна встретит решение Ливана об односторонней демаркации морских границ «параллельными шагами».

Заявление было сделано после того, как 12 апреля министр общественных работ Ливана Мишель Наджар объявил о подписании документа, подразумевающего увеличение оспариваемой Ливаном акватории Левантийского бассейна Восточного Средиземноморья на 1430 квадратных километров.

Штайниц с сожалением констатировал, что Бейрут предпочитает избегать переговоров и совместных решений спорных вопросов.

«Это не первый случай за последние 20 лет, когда ливанцы меняют свои морские карты в пропагандистских целях и демонстрируют патриотическую позицию. <…> Таким образом они раз за разом ухудшают собственное положение, ничего при этом не достигая», — заявил чиновник.

Следует заметить, что ливанский документ не имеет юридической силы до его подписания премьер-министром и президентом.

Спорная акватория

Территория Левантийского бассейна содержит 3465 миллиардов кубометров природного газа, что обуславливает конфликт между Израилем и Ливаном. Стороны оспаривают границы исключительных экономических зон друг друга и выдвигают взаимные обвинения в провокациях.

В 2020 году страны приступили к разведывательным работам, и с тех пор степень межгосударственной напряженности лишь повышается.

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