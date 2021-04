В Израиле пригрозили ответить на демаркацию спорных морских границ Ливаном

Тель-Авив, 13 апреля. Министр энергетики Израиля Юваль Штайниц сообщил, что его страна встретит решение Ливана об односторонней демаркации морских границ «параллельными шагами».

Заявление было сделано после того, как 12 апреля министр общественных работ Ливана Мишель Наджар объявил о подписании документа, подразумевающего увеличение оспариваемой Ливаном акватории Левантийского бассейна Восточного Средиземноморья на 1430 квадратных километров.

Штайниц с сожалением констатировал, что Бейрут предпочитает избегать переговоров и совместных решений спорных вопросов.

Следует заметить, что ливанский документ не имеет юридической силы до его подписания премьер-министром и президентом.

Территория Левантийского бассейна содержит 3465 миллиардов кубометров природного газа, что обуславливает конфликт между Израилем и Ливаном. Стороны оспаривают границы исключительных экономических зон друг друга и выдвигают взаимные обвинения в провокациях.

“We will not give up any inch of our homeland or a drop of its waters or an inch of its dignity.”



Lebanon set to expand claim on disputed maritime area with Israel https://t.co/mvXHkfrVsd pic.twitter.com/9udXUrXpFF