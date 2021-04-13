Уникальные артефакты изъяли у «черных археологов» на Алтае

Горно-Алтайск, 13 апреля. Ценные артефакты обнаружили у «черных копателей» в Алтайском крае. Находки были изъяты и переданы в краеведческий музей.

О нарушении стало известно в мае 2020 года, во время рабочего выезда представителей алтайского управления госохраны объектов культурного наследия в Заринский район. На местности специалисты обнаружили следы раскопок, сообщает портал «Алтайская правда». После чего было принято решение обратиться в правоохранительные органы.

Спустя некоторое время обнаружили и «черного археолога». У него конфисковали железные удила, тесло с несомкнутой втулкой, наконечники стрел. Примерная дата их производства датируется 9–10 веками нашей эры. А обнаружены артефакты были с помощью металлоискателя, который также был изъят.

Ранее сообщалось, что археологи нашли в Великобритании уникальное кольцо. Найденное украшение принадлежит к эпохе Тюдоров и имеет валлийское происхождение. Предположительно, артефакт создали в период между 1550 и 1650 годами.