Судну Ever Given поставили ультиматум после ситуации в Суэцком канале

Каир, 13 апреля. Заблокировавший движение в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given продолжает оставаться на территории Египта. Местные власти не намерены отпускать судно до получения компенсации.

По словам египетских властей, перегородившее Суэцкий канал массивное судно не будет выпущено, пока владельцы контейнеровоза не согласятся выплатить компенсацию в размере до 1 млрд долларов. Глава управления Суэцкого канала Усама Раби сообщил, что корабль останется на месте до завершения расследования и выплаты компенсации, передает RT.

«Мы надеемся на скорое достижение соглашения», — отметил он.

Соответствующая сумма покроет расходы на расчистку пути и ущерб от повреждения в результате дноуглубительных работ. Денежные средства также должны возместить труд около 800 человек, которые работали над освобождением Ever Given, резюмировал Раби. Первую египетскую женщину-капитана Марву Э. ранее обвинили в блокировке Суэцкого канала, а вирусная информация быстро распространилась в Сети.