Ведущий «Дождя» Лобков предоставил трибуну депутату Рады Гончаренко

Ведущий канала «Дождь» Павел Лобков позвал в свой эфир, посвященный эскалации конфликта в Донбассе, Алексея Гончаренко, депутата Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность». Помимо своих возмутительных антироссийских высказываний, этот человек известен тем, что 2 мая 2014 года принимал участие в атаке украинских националистов на русских одесситов в Доме профсоюзов на Куликовом поле. Тогда были заживо сожжены 48 человек — и еще свыше 200 получили тяжкие ранения. Но таковы лишь официальные данные украинских властей — на деле убитых и пострадавших могло быть во много раз больше.

«Происходят такие инциденты, когда российские вертолеты залетают на территорию Украины. В общем, конкретно происходит бряцание военной техникой на границе», — заявил Гончаренко в интервью Лобкову.

Некоторые политические эксперты оказались возмущены тем, что их коллеги с «Дождя» — какого-никакого, а все же российского СМИ — дают трибуну Гончаренко, принимавшему участие в событии, повлекшему гибель стольких русских людей.

«И вот посмотри, как господин Лобков — человек нетрадиционной сексуальной ориентации, специалист по членам разных этнических групп — что он делает? Приглашает в свой эфир Гончаренко, как будто бы так надо!» — заявил в эфире «Вести FM» директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

По мнению политолога, предоставление «Дождем» право высказываться такому человеку явно свидетельствует о враждебной сущности данного информационного ресурса. Он призвал государство жестче реагировать на такие инциденты, чтобы не позволить «пятой колонне» развалить государство изнутри.