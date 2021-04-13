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Российская вакцина «Спутник V» пройдет испытания в Италии

Российская вакцина «Спутник V» пройдет испытания в Италии

Рим, 13 апреля. Итальянский институт «Спалланцани» и НИЦ им. Гамалеи подписали соглашение о сотрудничестве. В Риме проведут научные испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Национальный институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани в Риме и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи подписали меморандум. Специалисты в Италии будут исследовать сочетание российского препарата против коронавирусной инфекции и других вакцин. Об этом рассказал директор Римского научного института Франческо Вайя.

До этого сообщалось, что вакцина от коронавируса «Спутник V» прошла регистрацию в Индии. Препарат зарегистрировал Генеральный контролер лекарственных средств Индии.

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