Песков: военные РФ и Азербайджана ведут диалог по теме найденных обломков «Искандера»

Москва, 13 апреля. Обнаружение в Нагорном Карабахе обломков ракет «Искандер-М» сейчас вплотную обсуждается военными России и Азербайджана, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Согласно информации Баку, в Карабахе были обнаружены обломки «Искандеров». Данная тема сейчас взята на обсуждение, заявил журналистам Песков, отвечая на вопрос, затрагивался ли этот момент во время телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы Азербайджана Ильхама Алиева.

«По линии военных осуществляется плотный диалог, в ходе которого обсуждаются все соответствующие вопросы», – отметил Песков.

Ранее стало известно, что Путин и Алиев обсудили по телефону соблюдение перемирия в Нагорном Карабахе. Сообщается, что обстановка в целом стабильная, а режим прекращения огня неукоснительно соблюдается.