Маргарита Грачева считает, что проблему с домашним насилием полностью не решить

Санкт-Петербург, 13 апреля. Так называемые охранные ордеры могли бы помочь в решении проблемы домашнего насилия. Об этом заявила писательница, маркетолог Маргарита Грачева в рамках эфира «Как надо наказывать за побои», который прошел в медиацентре «Патриот».

По ее мнению, на данный момент пока нет никакой защиты и помощи пострадавшим от домашнего насилия. Она появляется, когда уже слишком поздно.

«Очень нужен закон. И он должен быть эффективным. Многие обращаются в полицию, но дело никуда не двигается. Потом муж или парень становятся еще агрессивнее, узнав, что девушка ходила в полицию», — считает Маргарита Грачева.

Она считает, что полностью проблема не будет решена. По ее мнению, могли бы помочь так называемые охранные ордеры в виде электронных браслетов для отслеживания опасного человека. За этим должны следить сотрудники правоохранительных органов.

«По-хорошему, агрессора нужно отсоединять от потерпевшей. Иначе получается, что они потом опять вынуждены жить вместе», — пояснила Маргарита Грачева.

Она рассказывает, что ей стабильно приходит три письма в месяц. Порой она получает совершенно дикие истории.

«Выдавленные глаза, откусил ухо. Он скоро выходит и возвращается домой. И может видеться с детьми. Это Краснодарский край. Об этом надо говорить, придавать огласку этой теме», — рассказала Маргарита Грачева.

Напомним, Конституционный суд России проверит на соответствие Основному закону страны статью Уголовного кодекса, которая применяется в делах о домашнем насилии после декриминализации наказания в 2017 году. Сегодня суды общей юрисдикции применяют закон так, что за третий по счету эпизод насилия предусмотрена меньшая ответственность, чем за второй.