Режиссер Женовач рассказал о мистике в смерти Эмиля Верника

Москва, 13 апреля. Художественный руководитель Московского художественного театра имени Чехова Сергей Женовач рассказал о значимости театра в жизни режиссера Эмиля Верника, связав это с мистикой.

Верник до безумия любил театр: это была его жизнь, потребность его души. Такого мнение придерживается Женовач.

«Сердце Эмиля Верника остановилось, когда закончились аплодисменты в спектакле «Бег». Настолько сильна была его связь с театром. И в этом есть элемент мистики», — сказал Женовач, выступая на церемонии прощания с народным артистом.

По словам режиссера, с Верником всегда было интересно общаться. Об этом говорят и многие другие коллеги артиста. В частности, художественный руководитель театра «Современник» Виктор Рыжаков, который считает, что у Верника была «невероятная энергия».

Эмиль Верник ушел из жизни 9 апреля, ему было 96 лет. Церемония прощания проходит в стенах МХТ имени Чехова. На траурном мероприятии присутствуют родные и близкие режиссера, его коллеги и поклонники. Похоронят Верника на Востряковском кладбище Москвы.