Игорь Верник едва сдержал слезы у гроба своего отца

Москва, 13 апреля. Популярный актер Игорь Верник с трудом сдержал слезы во время церемонии прощания со своим отцом, режиссером Эмилем Верником.

Родные и друзья покойного пришли проводить его в последний путь в МХТ имени Чехова. Игорь Верник, выглядевший почерневшим от горя, похоже, чуть не разрыдался возле гроба отца. Рядом с актером стояли его братья, которые тоже едва сдерживали слезы.

Первым на траурной церемонии выступил близкий друг Верника-старшего, актер Авангард Леонтьев. Он отметил, что прощание с режиссером проходит в месте, которое было очень дорого покойному.

«Здесь в фойе театра портреты людей, с которыми он работал десятилетиями», — подчеркнул Леонтьев.

Актер напомнил о работе Эмиля Верника на радио. По словам артиста, режиссер был чутким и коммуникабельным человеком, поэтому многие хотели с ним посотрудничать.

«Работа на радио требовала большой скорости. Там были мастера, которые с листа могли выдать высочайшее качество. Дельные советы Эмиля Григорьевича задавали тон тому произведению, которое записывалось», — заявил друг Верника-старшего.

Эмиль Верник скончался в московской больнице 9 апреля, ему было 96 лет. Причиной смерти режиссера стала остановка сердца. Сын покойного Вадим Верник ранее рассказал о последних днях жизни отца.