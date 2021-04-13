Житель Нью-Йорка пришел в полицию с ножом и сознался в убийстве брата

Нью-Йорк, 13 апреля. Житель Нью-Йорка, который говорил только по-китайски, признался полиции в убийстве брата. В руках Трикванг А. держал окровавленный нож.

Трагедия случилась в Нижнем Ист-Сайде на Манхэттене, где 50-летний житель Нью-Йорка зарезал своего брата. Как оказалось, мужчина сам обратился к полицейским и рассказал им о случившемся. О поножовщине в центре Нью-Йорка сообщает The Daily Mail.

Согласно информации правоохранительных органов, подозреваемый Трикванг А. сам подошел к стражам порядка и признался в убийстве брата. В руках у мужчины был окровавленный нож. Оказалось, что Трикванг совсем не говорит по-английски, а только по-китайски, поэтому подозреваемый обратился к полицейскому с азиатской внешностью.

«Я только что убил своего брата», — заявил Трикванг стражу порядка.

По показаниям злоумышленника, он убил своего брата в квартире, где мужчины жили вместе, на Сент-Джеймс-Плейс. Когда на место происшествия прибыл наряд полиции, 61-летний Уилсон А. был найден без сознания, в сидячем положении и с ножевым ранением в живот. Жителя Нью-Йорка доставили в больницу, где была констатирована смерть несчастного.

«Я ничего не слышал. Если это и происходило, то тихо... Я не слышу никакого шума. В квартире всегда тихо», — прокомментировали убийство соседи братьев.

Брат жертвы был немедленно арестован. Его обвинили в убийстве второй степени и незаконном хранении оружия. В настоящий момент следователи продолжают работать с арестованным, выясняются все детали и обстоятельства случившегося.