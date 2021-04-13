Открытие кризисных центров для жертв домашнего насилия обсудили в пресс-центре «Патриота»

Москва, 13 апреля. Новые кризисные центры для жертв домашнего насилия открыли в Подмосковье, рассказала на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» депутат Госдумы Оксана Пушкина.

Пушкина сообщила, что в России существует около 15 государственных кризисных центров для помощи пострадавшим от домашнего насилия, однако этого числа не хватает. Депутат отметила, что видит выход в частных центрах, подчеркнув, что в Подмосковье открыли три таких организации, которые уже полностью забиты.

По словам Оксаны Пушкиной, необходимо принять закон, где есть понятие «преследование». Мстители будут продолжать преследовать своих жертв, пока это не урегулировано в законодательстве, считает депутат.

ФАН и Медиагруппа «Патриот» проводят пресс-конференцию на тему «Как надо наказывать за побои». В рамках эфира выступают законодатели, социологи, общественные деятели и другие эксперты. Онлайн-трансляцию можно посмотреть здесь.