Песков объяснил решение о приостановлении авиасообщения между Россией и Турцией

Москва, 13 апреля. Россия приостановила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, по каким причинам было принято это решение.

Приостановление авиасообщения между Россией и Турцией связано с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа на территории республики. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что ситуация носит исключительно эпидемический характер.

Ограничение вступает в силу с 15 апреля. Будут отменены все чартерные и регулярные авиарейсы, за исключением рейса Москва — Стамбул — Москва. Кроме того, будут осуществляться вывозные рейсы, с помощью которых россияне смогут вернуться из Турции.

Ранее сообщалось, что Россия также ограничивает авиасообщение с Танзанией. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.