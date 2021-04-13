В МИД Украины заявили об отсутствии намерений развязать войну в Донбассе

Брюссель, 13 апреля. Киев не намерен развязывать войну, а нацелен решать конфликт в Донбассе дипломатическим путем, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

У Украины нет желания воевать, никакие наступательные действия со стороны Киева не планируются, сообщил Кулеба 13 апреля в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Также глава МИД Украины заявил, что несмотря на желание дипломатически решать конфликт, Киев не намерен терять бдительность.

В это же время Йенс Столтенберг заявил о поддержке НАТО территориальной целостности Украины.