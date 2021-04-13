В НАТО назвали необоснованной переброску ВС России к границам с Украиной

Брюссель, 13 апреля. НАТО считает необоснованной переброску российских военных к границе с Украиной, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Он также отметил, что Североатлантический альянс полностью поддерживает Украину, ее суверенитет и территориальную целостность. Он напомнил, что в прошлом Альянс уже вводил санкции и размещал свои войска у границ с Россией, чтобы продемонстрировать на деле свою поддержку Киеву.

Стоит напомнить, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление о «блуждающих» российских войсках вдоль границ. Он подчеркнул, что у других стран нет причин для беспокойства из-за передвижения ВС России по территории государства, потому что они не представляют угрозы для других стран. При этом Песков отметил, что на Украине складывается достаточно опасная ситуация, передает RT.