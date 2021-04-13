Песков рассказал, где Путин готовится к посланию Федеральному собранию

Москва, 13 апреля. Президент России Владимир Путин ведет подготовку к посланию Федеральному собранию в Кремле.
Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля опроверг информацию, что Путин готовится к посланию в неком «секретном бункере».
«Никакого секрета здесь нет, послание готовится в Кремле», — добавил Песков.
По словам представителя Кремля, 13 апреля Путин и российский премьер Михаил Мишустин посетят координационный центр правительства, который находится напротив Белого дома.
Ранее Песков рассказал, что послание Федеральному собранию президент РФ огласит 21 апреля, мероприятие состоится в «живом» формате.