Песков рассказал, где Путин готовится к посланию Федеральному собранию

Москва, 13 апреля. Президент России Владимир Путин ведет подготовку к посланию Федеральному собранию в Кремле.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля опроверг информацию, что Путин готовится к посланию в неком «секретном бункере».

«Никакого секрета здесь нет, послание готовится в Кремле», — добавил Песков.

По словам представителя Кремля, 13 апреля Путин и российский премьер Михаил Мишустин посетят координационный центр правительства, который находится напротив Белого дома.

Ранее Песков рассказал, что послание Федеральному собранию президент РФ огласит 21 апреля, мероприятие состоится в «живом» формате.