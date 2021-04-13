Кремль: Россия никогда лично не представляла угрозы

Москва, 13 апреля. Риторика российских экспертов по Украине не имеет отношения к официальной позиции государства, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Помимо этого, представитель Кремля добавил, что Российская Федерация всегда отвечала, когда ей угрожали другие страны. Однако сама никогда не представляла угрозы.

Ранее Песков заявил, что Кремль «по состоянию на сейчас» не получал запроса украинского президента Владимира Зеленского на телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.