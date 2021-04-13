Песков оценил возможное отключение России от SWIFT

Москва, 13 апреля. Возможность отключения России от системы SWIFT исключать нельзя, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что лучшим способом защиты от санкционных рисков является создание альтернативных финансовых систем, способных заменить иностранные. По словам пресс-секретаря главы государства, российская платежная система «Мир» уже достаточно окрепла и со временем получит глобальное распространение.

Ограничения в отношении России в тех или иных формах используются рядами государств и проявляются в самых разных формах, указал Песков. Он добавил, что этот процесс носит довольно непредсказуемый характер, поэтому исключать подобные недружественные шаги со стороны Запада нельзя. Так представитель Кремля ответил на вопрос журналистов, существует ли риск отключения России от SWIFT (Visa и MasterCard).

Экономист Михаил Делягин ранее заявил, что власти США больше рискуют навредить американским финансистам и европейскому бизнесу в случае отключения России от SWIFT. Он объяснил, что при отключении страны от международной банковской сети будут парализованы все финансовые спекуляции, а 75% операций на российском рынке проводят как раз США и Европа.